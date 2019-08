Il giovane influencer Tommaso Zorzi è stata aggredito, per strada nel centro di Milano, da una donna: il video choc è su Instagram.

È stato un pomeriggio davvero intenso per Tommaso Zorzi. Il giovane influencer, pochissime ore fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video davvero incredibile. Stando a quanto si evince dalle immagini social, l’ex concorrente di Riccanza sarebbe stato aggredito, in pieno centro della città di Milano, da una donna. Che, a quanto pare, sembrerebbe essere una sconosciuta per l’influencer. Stando alle prime ricostruzioni, infatti, sembrerebbe che la signora in questione, dopo aver riconosciuto Tommaso, abbia iniziato ad offenderlo e a percuoterlo con la borsa. È proprio per questo motivo, quindi, che il giovane Zorzi ha avuto la prontezza di riprendere la scena. E condividerla, in seguito, con i suoi sostenitori su Instagram. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Tommaso Zorzi aggredito in pieno centro a Milano: il video choc

Pochissimo giorni fa, vi avevamo parlato di un duro scontro social che aveva visto come protagonista Tommaso Zorzi. Il giovane influencer milanese, infatti, aveva avuto un duro botta e risposta con Mario Serpa, opinionista di Uomini e Donne. Ecco a distanza di qualche giorno da questo scontro, l’ex concorrente di Riccanza ha di nuovo i riflettori puntati addosso. E, questa volta, quello che gli è accaduto è davvero spiacevole. Come testimoniato da un video choc riproposto, dal diretto interessato, su Instagram, si vede chiaramente che il giovane Zorzi è stata aggredito da una donna, tra l’altro a lui sconosciuta, in pieno giorno e, soprattutto, in pieno centro. Da come si può chiaramente vedere dalle immagini riproposte sui social, la signora in questione, dopo aver riconosciuto Tommaso, lo avrebbe gravemente insultato. Chiamando in causa, tra l’altro, la sua omosessualità. Ma non solo. Perché la signora, dopo aver visto l’influencer che riprendeva la scena, si è avvicinata iniziando così a percuoterlo con la borsa. In pochissimo tempo, il video è diventato virale. E davvero numerosi sono stati i commenti che, in un batter baleno, si sono schierati dalla parte di Tommaso.

