Anticipazioni Uomini e Donne, novità e ultime news sul trono classico: il dating show di Maria De Filippi andrà in onda a settembre su Canale 5

Uomini e Donne sta per tornare. Il dating show più amato dagli italiani tornerà su canale 5 lunedì 9 settembre. La prima registrazione è del 29 agosto ed è già tutto pronto per il grande ritorno del Trono Classico e del Trono Over che andranno in onda al consueto orario delle 14:45. Confermati gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che sono i più amati dai telespettatori. Si attendono conferme per Tinì Cansino per la sezione over. Anche Jack Vanore l’ex tronista e Mario Serpa si siedono spesso nell’area dei commenti.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte le news e le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne 2019.

Uomini e Donne tornerà in onda il 9 settembre. Nel frattempo, dalle ultime news e indiscrezioni provenienti direttamente dal profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne, si parla delle prime due nuove troniste ufficiali del Trono Classico: Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. Entrambe si sono presentate al pubblico attraverso una video-intervista con cui si annunciano alla corte di Maria De Filippi per cercare il grande amore. Altre indiscrezioni parlano di Giulio Raselli che potrebbe sedere al trono di Uomini e Donne 2019. Ma la conferma ufficiale non è ancora arrivata. Noi di Sologossip vi terremo aggiornati sulle ultime news di Uomini e Donne.