Tronisti Uomini e Donne: chi sono, scelte e ultime news anticipazioni

Uomini e donne trono classico: tronisti, scelte e anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi più famoso e amato dai telespettatori

Uomini e Donne riapre i battenti lunedì 9 settembre su Canale 5. Al timone del programma, come sempre, ci sarà Maria De Filippi che avrà l’arduo compito di far conoscere ed innamorare le future coppie che usciranno dal programma.

Con SoloGossip sarai aggiornato su tutte le news e anticipazioni su tronisti, corteggiatori e le scelte finali del dating show più famoso e amato dai telespettatori.

Potrebbe interessarti anche:

Tronisti Uomini e donne trono classico: chi sono?

Le prime due troniste ufficializzate attraverso il profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne sono:

Giulia Quattrociocche: Giulia è originaria di Roma e ha 27 anni. Studia all’università di Tor Vergata e nella video-intervista di presentazione ha dichiarato di avere un bellissimo rapporto con sua madre, tanto da aver rinunciato ad un’importante opportunità di lavoro in Cina per non lasciarla sola.

L’obiettivo di Giulia, oltre a trovare l’amore grazie a Uomini e Donne, è quello di trovare un lavoro modesto, magari all’estero, che la faccia star tranquilla e avere una famiglia.

La tronista romana ha inoltre affermato di essere una donna molto impegnativa e non ha paura di impegnarsi in modo serio. Spera di trovare qualcuno che dia importanza al valore della famiglia e che non sia un narcisista.

Giulia è originaria di Roma e ha 27 anni. Studia all’università di Tor Vergata e nella video-intervista di presentazione ha dichiarato di avere un bellissimo rapporto con sua madre, tanto da aver rinunciato ad un’importante opportunità di lavoro in Cina per non lasciarla sola. L’obiettivo di Giulia, oltre a trovare l’amore grazie a Uomini e Donne, è quello di trovare un lavoro modesto, magari all’estero, che la faccia star tranquilla e avere una famiglia. La tronista romana ha inoltre affermato di essere una donna molto impegnativa e non ha paura di impegnarsi in modo serio. Spera di trovare qualcuno che dia importanza al valore della famiglia e che non sia un narcisista. Sara Tozzi: Sul trono insieme a Giulia Quattrociocche siederà anche Sara Tozzi, 22 anni di Modena. Di mestiere fa la barista. Ha un passato abbastanza difficile soprattutto per quanto riguarda il rapporto con suo padre che è completamente il suo opposto. Il lavoro di suo papà, che è proprietario di un night club, ha influito un po’ nel suo modo di vivere il rapporto di coppia: “dà peso a cose alle quali io non do peso. La fisicità, per esempio, l’aspetto fisico… è troppo apparenza”. Sara, dunque, spera di trovare un uomo che la pensi come lei e che le faccia vivere determinate emozioni.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!