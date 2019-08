Trono Classico Uomini e Donne: tronisti, come vedere le puntate, ultime news e anticipazioni

Uomini e Donne: tronisti, come vedere le puntate in streaming, ultime news, anticipazioni e cosa sapere sul Trono Classico.

Uomini e Donne, Trono Classico: il dating show di Maria De Filippi che tiene banco ormai da anni nel pomeriggio di Canale 5 è pronto a cominciare. In questi giorni si stanno svolgendo le registrazioni delle prime puntate del Trono Classico che vedremo andare in onda molto probabilmente dal 9 settembre. Ancora non sappiamo se la prima puntata di Uomini e Donne sarà dedicata al Trono normale o Over, ma sicuramente, sarà molto interessante come sempre. Vediamo allora tutto sui tronisti di Uomini e Donne 2019-2020, scopriamo come vedere le puntate in streaming o in tv, le ultime news e le anticipazioni sul programma di Canale 5.

Le anticipazioni riguardanti il Trono Classico di Uomini e Donne sono svariate, ma per ora, confermati, abbiamo solo due nomi di due ragazze che saranno le troniste in questa prima fase del programma. Si tratta di Giulia e Sara. Due bellezze uniche, molto peperine, che daranno sicuramente del filo da torcere ai corteggiatori.

Il dating show di Maria De Filippi, come sempre, va in onda da lunedì a venerdì dalle 14.45 alle 16.00 circa su Canale 5. Non tutti però in quella fascia oraria riescono ad essere davanti al televisore per seguire le ultime news dei tronisti di Uomini e Donne. Come fare allora a vedere le puntata di U&D in tv o in streaming, ma non in diretta? Ci sono molte possibilità in realtà. Prima di tutto sul portale online di Witty TV le puntate di Uomini e Donne vengono messe a disposizione da pochissimi istanti dopo che è finita la messa in onda. In oltre la sera in TV potrete trovare le repliche delle puntate di Uomini e Donne alle 21.00.

In queste ore circolano molte news su Uomini e Donne e sugli altri tronisti. Mentre gli ex corteggiatori sembrano avere flirt l’uno con l’altro, pare che Giulia Salemi sia stata scartata dopo diversi provini per il ruolo di tronista a Uomini e Donne, ad esempio. Resta poi il dubbio su chi sarà il nuovo tronista maschio del Trono Classico e in molti sperano sia Javier, il tentatore di Temptation Island che aveva fatto perdere la testa a Ilaria.

Le anticipazioni che abbiamo ora riguardanti il Trono Classico di Uomini e Donne non sono molte. Vi abbiamo detto i nomi delle due troniste, scopriremo chi sono i nuovi tentatori, ma intanto la prima puntata di Uomini e Donne, molto probabilmente sarà dedicata al Trono Over, molto più facile da gestire.

