Bianca Guaccero Nicola Ventola insieme in vacanza, ritorno di fiamma?

Bianca Guaccero Nicola Ventola sono ritornati insieme? I due sono stati beccati dai paparazzi in Puglia.

La conduttrice amata dal pubblico di Rai Due e non solo è tornata al centro del gossip. Dopo esser stata riconfermata la sua presenza per il programma da lei condotto Detto Fatto che la scorsa stagione ha raggiunto un grande successo, le aspettano altre nuove proposte di conduzione. Ma una donna così bella potrebbe mai essere single? La risposta l’ha data il settimanale Chi con degli scatti inediti che la ritraggono insieme al suo ex amore, Nicola Ventola. Non è tutto: altri indizi confermano il ritorno di fiamma. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Bianca Guaccero Nicola Ventola, ritorno di fiamma?

La conduttrice ed attrice e l’ex calciatore hanno trascorso dei giorni insieme in Puglia, nel periodo di Ferragosto. Il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti che li ritraggono insieme, felici e sorridenti. Un loro brindisi non è passato inosservato.

Inoltre sui social i due si scambiano commenti e like: questo potrebbe essere un segnale che, tra i due ex fidanzati, il rapporto non si è spento totalmente. Sono trascorsi tanti anni da quando i due si sono lasciati: si sono conosciuti al liceo e poco dopo legati sentimentalmente. Nonostante fossero ancora piccoli, hanno avuto una grande storia d’amore che con il tempo, visti gli impegni lavorativi differenti, si è consumata.

Bianca Guaccero ha poi sposato Dario Acocella, con il quale ha avuto una splendida bimba di nome Alice. Ventola si è invece legato sentimentalmente alla modella Kartika Luyet con cui ha avuto Kelian. Entrambi ormai separati, potrebbero riaccendere la passione forse mai svanita?