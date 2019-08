Wanda Nara super sexy: lo scatto in intimo trasparente lascia intravedere tutto. Il post manda i delirio i fan

Non ci sorprende certo imbattersi in foto piccanti, come quelle che tutti si sono abituati a vedere nel corso dell’estate Costumi mini, topless, abiti super succinti, scollature provocanti, ce n’è stato davvero per tutti i gusti e continua la caccia dei fan agli scatti più compromettenti che stuzzicano la fantasia. A mostrarsi ancora senza veli è Wanda Nara, che con un super scatto bollente ha alzato le temperature notturne.

Potrebbe interessarti anche:

Wanda Nara, l’intimo trasparente non lascia spazio alla fantasia

Ha augurato la buonanotte come meglio non poteva la super Wanda Nara, moglie e procuratrice del calciatore più chiacchierato del momento, Mauro Icardi. La bella sudamericana, che non nasconde mai curve prorompenti e il suo super fisico, stavolta ha voluto “esagerare”. Uno scatto in intimo trasparente lascia intravedere il seno: sensuale e provocante come tutti abituati a vederla, Wanda fa il giro del web e conquista migliaia di consensi tra like e commenti piccanti. Ormai tutti conoscono i particolari del suo fisico e Wanda non ha mai nascosto la sua bellezza, incurante dell’opinione di Maurito che spesso si diverte a riprenderla e immortalarla.

Anche stavolta ci sarà il suo zampino? Qualcuno se lo sarà chiesto, ma siamo certi che in ogni caso la prima domanda che sarà passata per la testa di tanti maschietti è come sia possibile resistere davanti a tanta sensualità. Tra le regine dei social Wanda è ancora in cima alla lista, certa di non perdere colpi a prescindere dalle stagioni in corso.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui