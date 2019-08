Dopo essere passato un giorno dalla notizia del tradimenti di Francesco, Antonella Fiordelisi rompe il silenzio: le prime parole su Instagram.

È passato soltanto un giorno da quando, tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, è finita. Sembrava che andasse tutto bene tra di loro, i due, infatti, sembravano davvero felici ed innamorati. Purtroppo, però, la giovane salernitana ha scoperto un’amara verità: fino a due mesi fa, il suo fidanzato aveva contatti telefonici con un’altra ragazza. Insomma, una scoperta davvero dolorosa, ammettiamolo. Tanto che, stando ad alcune successive dichiarazioni del romano, l’ex concorrente di Temptation Island ha deciso anche di andare via di casa. E di ritornare dai suoi affetti a Salerno. Ecco. Sono passata più di 24 ore dall’accaduto e, così, la giovane ha deciso di rompere il silenzio. Ecco il suo sfogo.

Antonella Fiordelisi dopo il tradimento di Francesco: le sue prime parole su Instagram

Se da una parte, Francesco Chiofalo ha dichiarato di voler provare, in tutti i modi possibili ed immaginabili, per tentare di riconquistare la sua ex fidanzata; Antonella, dal suo canto, è stata decisa e determinata ad abbandonarlo a casa sua e a partire per Salerno. È proprio qui, infatti, che la ragazza vive con la sua famiglia. Ed è proprio da qui che scrive il suo primo sfogo su Instagram dopo la notizia del tradimento di Chiofalo. Ovviamente, Antonella è ancora scossa. È giusto che sia. È giovane ma, soprattutto, ha investito davvero tanto in questa relazione. Proprio per questo motivo, nelle parole che seguono si percepisce appieno il suo stato d’animo. Ricco di delusione, sofferenza ed amarezza. Ecco cosa scrive:

È proprio questo che fa Antonella: ringrazia quelle persone che, in queste ultime ore, le stanno accanto. Mostrandole tutta la loro solidarietà femminile. E spiega per quale motivo, dato che è stata duramente attaccata, ha scelto di confessare la verità su Instagram. Ma non solo. Perché Antonella è stata duramente criticata sul web per aver utilizzato, durante la confessione del tradimento di Francesco, un filtro. Ecco cosa dichiara a tal proposito:

