Ricette Bake Off Italia 7: dove trovare quelle di Damiano e di Ernst Knam

Bake Off Italia 2019 Ricette Damiano e Ernst: come realizzare i dolci che vediamo nel programma?

Ci siamo, l’avventura di Bake Off Italia 7 è cominciata e tra poche ore vedremo la prima puntata della settima edizione su Real Time. Diciotto concorrenti sono pronti a sfidarsi a colpi di mestoli, planetarie, uova e latte per realizzare i dolci più buoni del programma e riuscire ad arrivare in Finale a Bake Off 2019. I giudici, Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara sono pronti. Dopo un’estate di relax è arrivato il momento di assaggiare i dolci della gara di pasticceri amatoriali e far arrivare in finale i più talentuosi. In tutto questo, ovviamente, le ricette di Bake Off 2019 la faranno da padrona e se a casa volete provare a cimentarvi anche voi con queste prelibatezze ecco dove trovarle.

Ricette Ernst e Damiano, Bake Off 2019: dove trovarle

Le ricette di Bake Off di Damiano, come quelle di Ernst Knam i due giudici della settima edizione del programma, sono buonissime e molto succulente. Realizzarle però non è semplice, si tratta di sfide e per dare vita ai dolci e alle ricette di Bake Off 2019 bisogna avere manualità e pazienza. Se vi state chiedendo quindi dove trovare le ricette di Bake Off 7, sia quelle di Damiano che di Ernst, sappiate che online ci sono diversi portali e siti che proprio vi mettono a disposizione video tutorial su come realizzare i dolci dei due pasticceri giudici del programma. In alternativa, su DPlay, potreste guardare tutti i contenuti speciali del programma e rivedere le puntate di Bake Off per capire come sono stati realizzati i dolci. Generalmente però, proprio per gli aspiranti pasticceri che seguono il programma da casa, viene realizzata una sezione in cui proprio si vanno ad approfondire tutti i segreti nascosti nel mondo della pasticceria e delle ricette realizzate dai giudici e dai concorrenti. Pronti a provare anche voi?

