Manca poco alla prima puntata di Bake Off Italia, eppure sembra che per Benedetta Parodi qualcosa non vada per il verso giusto: il suo gesto ‘colpisce’.

Ci siamo quasi: la nuova stagione di Bake Off Italia 2019 è pronta a partire. Da questa sera, venerdì 30 Agosto, infatti, inizierà la messa in onda delle nuove puntate con protagonisti tutti i concorrenti scelti per questa strabiliante edizione. Dove? Beh, la risposta è davvero semplice: su Real Time. Non manca nient’altro, quindi. I forni, ormai, sono riscaldati da un pezzo. Così come tutti gli aspiranti pasticceri scelti ed, ovviamente, i quattro giudici. Ecco. A tal proposito, da perfetta padrona di casa, pochissime ore fa, Benedetta Parodi ha voluto svelare qualche piccolo retroscena del programma mediante alcune Instagram stories. Ecco. Se si guarda con attenzione la successione delle immagini, si capisce chiaramente che c’è qualcosa che non va. Ecco, infatti, un ‘particolare’ gesto che non può affatto passare inosservato.

Potrebbe interessarti anche:

Benedetta Parodi a poche ore da Bake Off: quel ‘particolare’ gesto colpisce

Come dicevamo quindi, manca davvero poco alla prima puntata di questa nuova edizione di Bake Off Italia 2019. E così, com’è giusto che sia, Benedetta Parodi ha voluto creare un po’ di ‘suspense’ un po’ per i suoi sostenitori, ma anche per i fan del programma. Come detto precedentemente, infatti, pochissime ore fa, la conduttrice del talent dedicato al mondo della pasticceria ha voluto pubblicare alcune Instagram stories girate nel backstage del programma di Real Time. Ce ne sono diverse. E, tra l’altro, offrono una versione davvero disparata di Benedetta. Dapprima, infatti, è tranquilla e serena. Soltanto, in seguito, appare preoccupata. Lo si deduce chiaramente da una in particolare. E, soprattutto, da un gesto che, probabilmente inconsciamente, la moglie di Fabio Caressa compie. Di cosa parliamo? Diamo un’occhiata all’IG story in questione:

Ebbene si. Benedetta si mette le mani nei capelli. Cosa sarà successo, quindi? Avrà sbagliato qualche piccolo passaggio per la realizzazione di un dolce? Anche se fosse, non sarebbe nulla di grave. Forza Benedetta!

Per ulteriori news su Benedetta Parodi –> clicca qui