Chiara Ferragni e Fedez, tra pochi giorni, festeggeranno il loro primo anniversario da marito e moglie: ecco il costo del loro weekend in un hotel di lusso.

Terminate le loro vacanza estive, Chiara Ferragni e Fedez si accingono a trascorrere un romantico weekend da sogno. Tra pochi giorni, infatti, la coppia festeggerà il primo anniversario di matrimonio. E così, proprio in occasione di tale ricorrenza, i due piccioncini hanno deciso di trascorrere due giorni in totale relax. Ma, soprattutto, in un hotel di lusso. Ad annunciare tale decisione è Chiara Ferragni. Che, com’è solita fare, ha informato i suoi sostenitori di trovarsi a Portofino, un comune in provincia della Liguria. Ecco. Assodato che, come dicevamo precedentemente, l’albergo in cui si trovano è, senza alcun dubbio, di lusso, a quanto ammonterà il costo del loro weekend? Volete proprio saperlo? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni e Fedez, primo anniversario in un hotel di lusso: quanto costa

Era il 1 settembre 2018 quando Chiara Ferragni e Fedez sono convolati a nozze. E così, un anno dopo, la coppia più amata è pronta a festeggiare il primo anniversario da marito e moglie. Come festeggiarlo alla grande se non in un hotel di lusso? Ecco. È proprio questo, infatti, che la coppia ha deciso di fare nel giorno di questa ricorrenza per loro davvero speciale. Come testimoniato dall’ultimo post Instagram della bella influencer, i due piccioncini hanno deciso di fuggire a Portofino. E di trascorrere, così, un weekend da sogno:

Ebbene. Ma quanto sarà venuta a costare questa breve luna di miele? Considerando che, ovviamente, è solo una notte, il prezzo sarà modico? Beh, diciamo di no. Sembrerebbe, infatti, che una sola notte in questo hotel di lusso, dove la coppia si trova adesso, costa all’incirca 2100 euro. Ovviamente, però, tutti i servizi sono inclusi. Tra cui, colazione a buffet, wi-fi e parcheggio. Voi che ne pensate?

