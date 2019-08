Poche ore fa, Chiara Nasti è stata duramente accusata di essere troppo magra: l’influencer, così, perde la pazienza ed ha un duro sfogo su Instagram.

È stata, ancora una volta, al centro di una polemica social, Chiara Nasti. E, questa volta, non c’entra affatto una sua dichiarazione o quant’altro, bensì il suo aspetto fisico. Ebbene si. Pochissime ore fa, infatti, la bella influencer ha pubblicato una serie di scatti su Instagram. Che, in un batter baleno, sono stati duramente presi di mira. Perché? Stando alla maggior parte dei commenti scritti sotto la foto, Chiara apparirebbe troppo magra. E proprio per questo motivo, dato che, tra l’altro, non è assolutamente la prima volta che l’influencer è vittima di tale episodio, la giovane Nasti ha avuto un duro sfogo su Instagram. Anzi, due. Ecco tutto nel dettaglio.

Chiara Nasti accusata di essere troppo magra: arriva il furioso sfogo su Instagram

Quello che è accaduto a Chiara Nasti, pochissime ore fa, su Instagram è davvero incredibile. Come dicevamo precedentemente, infatti, l’influencer napoletana è stata duramente presa di mira, da alcuni dei suoi sostenitori, per essere diventata troppo magra. Ecco alcuni commenti:

Questi ne sono soltanto alcuni, ma vi assicuriamo che ce ne sono davvero tantissimi che dicono, tra l’altro, la stessa cosa. Proprio per questo motivo, Chiara ha deciso di intervenire in prima persona. Commentando, una volta per tutte, questi spiacevole episodio:

Oltre a questo messaggio, però, l’influencer ha deciso anche di mostrarsi pubblicamente. E di rispondere, così, ‘face to face’ a queste critiche tramite alcune Instagram stories. In cui spiega apertamente che tematiche così delicate come ‘anoressia’ e ‘magrezza’ non vanno affatto prese in considerazione sui social. Dal momento che potrebbero esserci persone che, realmente, potrebbero soffrirci.

