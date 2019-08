Temptation Island, Massimo ritrova l’amore con l’ex tentatrice Sonia: il commento di Ilaria per i fan è da applausi.

L’avventura delle sei coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island è terminata da tempo ma le loro vite private continuano ad incuriosire il pubblico Mediaset. Massimo Colantoni è stato uno dei concorrenti più discussi: si è presentato insieme ad Ilaria, ma durante i giorni nel villaggio ha avuto atteggiamenti poco rispettosi nei confronti della fidanzata. Al falò finale i due sono andati via dal programma separati: a distanza di mesi, è giunta la notizia che il romano si è nuovamente fidanzato. Chi è lei? Si tratta dell’ex tentatrice, Sonia, colei che ha mandato in tilt un altro concorrente, Arcangelo. Come l’ha presa Ilaria? Scopriamolo insieme.

Uscirono separati dal programma, Massimo ed Ilaria ad oggi non sono mai più tornati insieme. Poche ore fa è giunto un colpo di scena: il romano si è fidanzato con la tentatrice Sonia Onelli. La notizia è arrivata dallo studio di Uomini e Donne, durante la prima registrazione della stagione, nel quale erano presenti sia i due ex fidanzati che gli ex tentatori: il pubblico è rimasto a bocca aperta dinanzi l’annuncio. Ma come l’ha presa Ilaria?

Su Instagram, tramite una story ha commentato l’accaduto: “La verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici”. Con le sue parole è facile percepire che non le è andato proprio giù il comportamento del suo ex fidanzato.

