Klaudia Poznanska e Javier Martinez stanno insieme? Spunta la verità

Klaudia Poznanska e Javier Martinez stanno insieme? L’ex corteggiatrice ha fatto chiarezza sul loro rapporto tramite un IG story.

Klaudia Poznanska e Javier Martinez stanno insieme? Parliamo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’ex tentatore di Temptation Island. C’è stato un “botta e risposta” intrigante sui social tra i due ex volti dei programmi Mediaset che ha incuriosito tutti. La giovane che ha partecipato al trono di Andrea Zelletta ha commentato una foto del bel tentatore di Ilaria Teolis complimentandosi. La risposta ironica del ragazzo ha fatto intendere che tra i due ci fosse del tenero: ecco finalmente la verità.

Abbiamo conosciuto Klaudia durante il trono di Andrea Zelletta, che al termine del percorso ha scelto di uscire dal programma insieme a Natalia. Lui è il sexy argentino che ha stregato il pubblico di Temptation Island. Alcuni commenti curiosi hanno fatto pensare che tra i due ci fosse un flirt: è vero? A quanto pare no.

Klaudia, durante un questionario nelle IG story, ha risposto ad un utente che le ha chiesto se stesse insieme a Javier. “E’ un amico”, ha risposto l’ex corteggiatrice. E’ ufficiale, i due non sono fidanzati. Questo è quanto rivela la giovane ballerina, chi sa se nel futuro tra i due potrebbe scoppiare l’amore…

