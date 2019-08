Luigi Mastroianni ha pubblicato un sfogo su Instagram dopo aver avuto un incontro ravvicinato con un personaggio ‘da brividi’: brutto spavento per lui a Catania.

Luigi Mastroianni è un personaggio molto amato, ex tronista di Uomini e Donne. La sua storia con Irene Capuano, scelta alla fine del lungo percorso nel programma di Maria De Filippi, continua a gonfie vele e i loro profili Instagram sono pieni di foto di coppia e dediche reciproche. I due ragazzi fanno di tutto per trascorrere più tempo possibile insieme. Appena può, Irene raggiunge il fidanzato a Catania, ed è proprio nella sua città che Luigi ha vissuto un’esperienza ‘da brivido’. L’ex tronista si è imbattuto in un personaggio ‘particolare’, che gli ha fatto vivere momenti di paura. Immediato è arrivato il suo sfogo su Instagram: ecco cos’è successo.

Luigi Mastroianni, momenti di paura a Catania: incontro ravvicinato ‘da brividi’ e sfogo su Instagram

Luigi Mastroianni ha vissuto una ‘particolare’ esperienza a Catania. Nella città siciliana, infatti, così come in tante altre località in particolare del Sud Italia, si sta verificando una cosa alquanto insolita e assurda. Girano infatti per strada delle persone travestite da ‘Samara’, il personaggio protagonista del film horror ‘The Ring’. Si tratta della famosa ‘bambina’ dai capelli neri lunghissimi, che esce dalle tv per ‘uccidere’ le persone. La trama del film la conoscono un po’ tutti, il problema è che a qualcuno è venuto in mente di andare per strada travestito a spaventare la gente. Anche Luigi ha incontrato una ‘Samara’ per le strade di Catania e l’ha ripresa con cellulare. Nelle sue storie si vedono tante persone terrorizzate da questo personaggio che corre sul marciapiedi, tanto che alcuni hanno deciso alla fine di chiamare i carabienieri e farlo arrestare.

Le immagini sono effettivamente da brivido, e Luigi ha voluto esprimersi sull’argomento nelle sue storie Instagram. Il ragazzo ha invitato chiunque abbia in mente questa idea, di cambiarla e divertirsi con altro, perché questo ‘gioco’ può essere molto pericoloso. ‘Si possono causare incidenti o far spaventare qualcuno, non è divertente’, ha tuonato l’ex tronista, il cui sfogo speriamo possa essere utile a fermare questa assurda e spaventosa nuova ‘ragazzata’.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI