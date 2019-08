Temptation Island 2019, Massimo si è ufficialmente fidanzato con Sonia Onelli, ex tentatrice del programma: ecco la loro prima foto insieme.

È praticamente ufficiale: Massimo Colantoni di Temptation Island 2019 si è fidanzato. Archiviata la sua storia d’amore con Ilaria Teolis, con la quale ha partecipato al programma, il romano ha ritrovato l’amore. Certo, non può essere ancora definito come tale. Ma, a quanto pare, i presupposti ci sono. Ad annunciarlo è stato lo stesso Colantoni. Che, nella registrazione della prima puntata di Uomini e Donne, ha dato il lieto annuncio a tutti. È proprio per questo motivo che, terminata la registrazione del dating show, Sonia Onelli, è lei la fortunata, ha pubblicato la prima foto ‘di coppia’. Siete curiosi di vederla? Diamoci un’occhiata insieme.

Massimo e Sonia di Temptation Island: ecco la prima foto di coppia

Proprio ieri, dunque, vi avevamo parlato di questa bellissima notizia. Massimo Colantoni di Temptation Island ha iniziato una storia con Sonia Onelli, ex tentatrice del programma. Ad ufficializzarlo è stato il diretto interessato nel corso della prima puntata di Uomini e Donne. Annuncio che, ovviamente, non è assolutamente passato inosservato. Soprattutto ad Ilaria Teolis, sua ex fidanzata. Appena appresa la notizia, infatti, la ragazza si è lasciata andare ad un commento ‘enigmatico’ che, con ogni probabilità, sono proprio rivolte al romano. Tralasciando questo dettaglio comunque, come dicevamo precedentemente, terminata la registrazione Sonia Onelli ha pubblicato la prima foto di coppia insieme a Massimo. Diamoci uno sguardo insieme:

A quanto pare, la foto risalirebbe a qualche giorno prima. Da come si può vedere, infatti, i due giovani ragazzi sono sulla spiaggia. Eppure, è la prima volta in assoluto che la neo coppia si immortala insieme su Instagram. Ma che, soprattutto, inserisce come ‘adesivo’ sulla foto un bel cuore gigante. In bocca al lupo, ragazzi!

