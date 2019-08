Matilde Brandi è stata la protagonista di alcuni attimi davvero ‘da paura’: ecco cosa le è accaduto mentre era in barca a Venezia.

Continua ad incantare tutti Matilde Brandi con i suoi esilaranti video e incredibili foto. Pochissime ore fa, infatti, l’attrice ne ha condiviso un altro che, senza alcun dubbio, ha catturato l’attenzione di tutti. Diciamo che non è affatto il classico video divertente. A cui Matilde ci ha abituati. Perché? Semplice! La showgirl, infatti, nel post in questione, pubblicato su Instagram, vive degli attimi di ‘paura’. Lo si evince chiaramente dalle sue parole, ma anche dalla sua espressione in volto. Siete curiosi di sapere cosa le è accaduto? Ve lo sveliamo immediatamente. Vi anticipiamo solo che Matilde era in barca.

Matilde Brandi, che spavento! Attimi di ‘paura’ mentre era in barca

È sempre molto attiva sui social, Matilde Brandi. La showgirl, infatti, è solita condividere foto, video, ma soprattutto interagire con i suoi sostenitori. Ne sono davvero tantissimi su Instagram. E, proprio per questo motivo, non perde mai occasione di poter comunicare, anche se dietro lo schermo di un telefonino, con i suoi fan. Lo ha fatto pochissimi giorni fa. Quando, dopo aver pubblicato una foto in ospedale, ha letteralmente fatto spaventare tutti. E lo ha fatto anche poche ore fa. Quando, con un video davvero ‘particolare’, ha testimoniato i suoi attimi di ‘paura’. Cos’è accaduto nello specifico? E perché Matilde ha vissuto un brutto spavento? Vi riproponiamo il video:

Ecco. Da come si può vedere, la bella Matilde è su una barca a Venezia. E, stando a quanto si apprende dalle immagini riproposte, sembrerebbe che la showgirl soffra terribilmente l’acqua. Lo si evince non soltanto dalle sue parole, ma anche, come dicevamo, dall’espressione del suo volto. Matilde, in effetti, sembra stare davvero male. Nonostante, come lei stessa dichiara: “Sulla laguna di Venezia, è praticamente piatta: non ce la posso fare”.

