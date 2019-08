Matteo Salvini lasciato da Francesca Verdini per un ex di Temptation Island? Ecco la verità sulla voce di gossip trapelata nelle ultime ore.

La notizia sulla rottura improvvisa tra Matteo Salvini e Francesca Verdini sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Dopo la ‘bufera’ politica, per Salvini sembra essersi messa male anche in campo sentimentale. Tutti i quotidiani italiani hanno riportato la notizia secondo cui il leader della Lega sarebbe tornato single. E non per scelta sua. La bella Francesca lo avrebbe ‘scaricato’ per un altro uomo. Che non è proprio un volto sconosciuto nel mondo della tv. Si tratta di Rodolfo Salemi, ex tentatore di Temptation Island. Ma la smentita arriva poco fa da Novella 2000. Scopriamo i dettagli di questa complicata vicenda amorosa!

Matteo Salvini lasciato da Francesca Verdini per un ex di Temptation Island: è una fake news?

Matteo Salvini è stato lasciato da Francesca Verdini per il bel tentatore? Secondo Novella 2000 si tratta di una fake news. Non sarebbe la prima volta che l’ex ministro degli Interni e la sua compagna siano stati coinvolti in un episodio simile. Si è già parlato mesi fa di una presunta rottura tra i due. Rivelatasi, poi, falsa. Ebbene, anche stavolta potrebbe trattarsi di una fake news. L’amore tra Matteo e la Verdini sembra procedere a gonfie vele, secondo il giornale, e i due avrebbero cenato insieme al Pastation, il ristorante romano della Verdini. Insomma, quale sarà la verità? Per il momento, nessun cenno dai profili social dei diretti interessati. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla complicata vicenda.