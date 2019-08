Michela Quattrociocche incanta Instagram: il primo piano è fantastico, ma un suo fan nota una somiglianza davvero incredibile, ecco con chi.

Dal suo debutto nel mondo dello spettacolo e, soprattutto, nel mondo della recitazione e del cinema ne sono passati di anni. Eppure, Michela Quattrociocche è sempre più favolosa. Agli esordi della sua carriera, l’attrice aveva soltanto 20 anni. E, all’epoca, ricorderete senza alcun dubbio che era davvero fantastica. Adesso, invece, alla soglia dei trent’anni, nulla è cambiato. Anzi. La maturità di donna, madre e moglie la rendono, ogni giorno che passa, sempre più fantastica. Lo testimonia, non a caso, l’ultima foto che l’attrice ha pubblicato, poche ore fa, su Instagram. Ed è proprio in questo scatto che una sua fan nota una somiglianza incredibile con una nota attrice. Curiosi? Scopriamolo insieme.

Michela Quattrociocche, somiglianza incredibile: ecco chi è lei

Tutti la conoscono come Niki, la giovane e seducente ragazza che, nel film Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, ha letteralmente fatto perdere la testa a Roul Bova. Ebbene. Come dicevamo precedentemente, ne è passato di tempo. Eppure, tuttora Michela Quattrociocche vanta una bellezza davvero inspiegabile. Lo si vede chiaramente su Instagram. È proprio qui, infatti, che la giovane attrice è solita condividere degli scatti davvero imperdibili. Che, ovviamente, conquistano l’attenzione di tutti ma, soprattutto, un successo spropositato. Lo testimonia, non a caso, anche l’ultimo scatto. Pubblicato, come detto precedentemente, poche ore fa su Instagram. Da cui, secondo un fan della moglie di Aquilani, un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Ecco di cosa parliamo:

Non c’è nulla da dire: Michela è davvero bellissima. Questo scatto, tra l’altro, non fa altro che sottolineare la straordinaria bellezza dell’attrice. Eppure, c’è chi, però, nota altro. Ecco di cosa parliamo:

Secondo una sua fan, l’attrice assomiglierebbe tantissimo ad Angelina Jolie. Anche per voi?

