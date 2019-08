Benedetta Parodi, per la prima puntata di Bake Off Italia, ha catturato senza alcun dubbio l’attenzione: ecco il ‘dettaglio’ che colpisce.

La prima puntata di Bake Off Italia 7 sta andando in onda. Proprio questa sera, venerdì 30 Agosto, l’avventura dei nuovi concorrenti scelti è iniziata a tutti gli effetti. C’era tanto entusiasmo per quest’edizione, ammettiamolo. Soprattutto, per alcune novità che, per quest’anno, sono state apportate al programma. Ma non solo. C’era gran fermento anche per rivedere in azione Benedetta Parodi. La colonna portante del talent di Real Time, ammettiamolo. E, stando ad alcuni commenti Instagram, sembrerebbe che, per l’esordio, la conduttrice non ha affatto deluso le aspettative. Sapete per quale motivo? Per un particolare dettaglio. Curiosi di conoscerlo anche voi? Scopriamolo insieme!

Prima puntata Bake Off Italia, Benedetta Parodi conquista: il dettaglio che non sfugge

È ufficialmente iniziata la nuova edizione di Bake Off Italia 2019. Da questa sera, infatti, sono iniziate le prove dei cosiddetti ‘dolci in forno’ di ogni singolo aspirante pasticcere. Ebbene, seppure siamo soltanto alla prima puntata e, quindi, ancora non si è entrati nel vivo del gioco, c’è chi ha catturato l’attenzione sin dal primo momento. Di chi parliamo? Semplice: della conduttrice. Anche in questa settima edizione del programma, Benedetta Parodi è davvero fantastica. Lo testimoniano, non a caso, alcuni commenti che, in un batter baleno, sono giunti sotto al suo ultimo post su Instagram. Ebbene. Se si notano con attenzione i commenti in questione, la maggior parte dicono tutti la stessa cosa. Anzi, per dirla meglio: tutti si rendono conto dello stesso dettaglio. Cosa? Ecco:

È proprio questo, infatti, il dettaglio che non è passato inosservato: il look della bella conduttrice. Fine, elegante e raffinato, come solo una donna di gran classe come Benedetta poteva indossare. Siete d’accordo anche voi?

