Matteo Salvini è stato lasciato da Francesca Verdini? A quanto pare, ci sarebbe un terzo incomodo nella storia: ecco di chi si tratta

Matteo Salvini, la sua fidanzata lo lascia per un ex tentatore di Tempation Island? La notizia ormai rimbalza forte ed è su tutti i quotidiani italiani. Il web è praticamente invaso da questa notizia di cronaca rosa secondo cui Matteo Salvini sarebbe tornato single. Tornato single, ancora una volta, a quanto pare, non per sua scelta ma di chi gli stava accanto. Bisogna precisare, tuttavia, che dai profili social della coppia non è ancora emerso niente. Tanto meno uno dei due ha rilasciato dichiarazioni su tale argomento. Eppure, ci sarebbe chi è pronto a giurare che i due non stanno più insieme. E, per altro, che l’amore sarebbe finito per un ex tentatore di Temptation Island. Ma cerchiamo, a questo punto, di capirne di più.

Matteo Salvini, Francesca Verdini lo ha lasciato per un ex tentatore di Temptation Island?

Ebbene sì, il web parla di un amore al capolinea. Una storia finita per decisione della bella toscana. Le loro foto insieme hanno riempito pagine di cronache rosa per tutta l’estate. Eppure, adesso, sembra essere tutto finito. A quanto pare, stando sempre a quanto riportato da alcune notizie spuntate sul web, ci sarebbe un terzo incomodo. Si tratterebbe, infatti, di Rodolfo Salemi, ex tentatore di Temptation Island che, come si racconta, avrebbe da sempre un ottimo rapporto d’amicizia con la Verdini.

Insomma, cosa dobbiamo pensare? Per ora, le notizie ci parlano di un amore finito. Chissà, magari nelle prossime ore sarà proprio uno di loro due a dare conferma oppure a smentire la notizia. Non ci resta che rimanere così, a bocca aperta, per una storia che tutti credevano potesse durare a lungo e che invece potrebbe essere finita da un momento all’altro.