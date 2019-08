La storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, e Francesco Fedato è finita? Ecco le immagini che sciolgono ogni dubbio.

È passato del tempo, eppure Sara Affi Fella ha ritrovato il sorriso. Lo sappiamo tutti. Subito dopo lo scandalo di Uomini e Donne, l’ex tronista campana non ha affatto vissuto un periodo facile. È stata la diretta interessata ad ammetterlo più volte. Eppure, come si suole: “non può piovere per sempre”. È proprio questo, infatti, che è capitato a lei. La bella modella di Isernia, infatti, è felicemente fidanzata. Il fortunato è Francesco Fedato, attuale giocatore del Trapani. Eppure, in questo ultimo periodo, la coppia sta facendo un po’ preoccupare i loro sostenitori. Non appaiono, da diverso tempo, insieme. Sarà finita? Scopriamolo insieme.

Sara Affi Fella e Francesco, è finita? Ecco tutta la verità

Da quando è ritornata sui social, Sara Affi Fella non perde occasione di poter interagire con i suoi fan. E lo ha fatto anche quando, dopo numerose segnalazioni su una nuova storia d’amore dopo Nicola Panico, ha confermato la sua relazione con Francesco Fedato. Da quel momento, quindi, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai perso occasione di pubblicare ogni singolo momento della coppia. È proprio per questo motivo, dato che nell’ultimo periodo non sono più presenti foto insieme, che i due piccioncini hanno fatto preoccupare un po’ i loro sostenitori. Sarà finita? È proprio questo, infatti, il succo della domanda che una followers della modella le fa su Instagram. Ecco la risposta:

Da come si può vedere quindi, la risposta è chiara e molto precisa. Assolutamente no! Sara e Francesco sono ancora una coppia. Probabilmente, i due non appaiono insieme per impegni. Sara, ricordiamo, in questi ultimi giorni, è stata male. E Francesco, probabilmente, avrà impegni con la sua squadra di calcio.

