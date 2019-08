Oroscopo settimana dal 2 all’8 settembre: ecco per voi le previsioni astrologiche dei prossimi giorni, segno per segno!

Sta per cominciare una nuova settimana: il mese di agosto ormai terminato lascia spazio ad una nuova stagione. Le previsioni astrologiche della scorsa settimana sono state favorevoli per Vergine e Capricorno: a chi tocca questa settimana? Inizia inoltre settembre: progetti, nuovi amori e desideri affioreranno le menti di tutti. Cosa vi aspettate dal nuovo mese? Non possiamo darvi la certezza che i vostri sogni si realizzino, ma possiamo svelarvi cosa prevedono gli astri per voi, per il vostro segno zodiacale! Ecco l’oroscopo.

Oroscopo settimana dal 2 all’8 settembre:

ARIETE – Sole, Marte, Venere e Mercurio ti invitano a moderare i toni nelle relazioni: la Luna in opposizione ti rende nervosa. E’ un buon momento per fare un punto della situazione con il partner. Ti aspettano tante soddisfazioni sul posto di lavoro: giovedì e venerdì saranno due giornate fortunate. TORO – Questa settimana potresti trovare qualche ostacolo sul lavoro: tra martedì e mercoledì lo sfavore di Mercurio sarà accompagnato dall’opposizione della Luna. Riprenderete la vostra serenità con i giorni a seguire: Venere è dalla vostra parte e rafforzerà le vostre relazioni. GEMELLI – Tensioni in arrivo all’interno della coppia: Venere è sfavorevole e potrebbe creare disaccordi e litigi con il partner. Sul lavoro arrivano buone notizie nei primi giorni della settimana. CANCRO – Settimana al top dal punto di vista amoroso: Venere favorevole ti regala serenità nella coppia e regala occasioni per i single. Sul lavoro attenzione a qualche ostacolo: Marte favorevole ti aiuterà. Sabato e domenica luna in opposizione. LEONE – Settimana fortunata per voi: Mercurio regala alleanze ed incontri interessanti. Lunedì, giovedì e venerdì saranno i giorni migliori. Anche in amore ci sono buone notizie: il tuo fascino catturerà tutti. VERGINE – L’amore ti sorride: Venere in congiunzione ti regala serenità e sicurezza. Marte dalla tua parte ti regala forza nel lavoro: diventerai imbattibile. BILANCIA – Luna fortunata! Anche Mercurio sarà dalla vostra parte e vi regala ottime notizie nel lavoro. La buona sorte è dalla tua parte anche in amore: attenzione solo a qualche tensione nel weekend. SCORPIONE – Settimana piena d’amore e di passione: martedì e mercoledì saranno i giorni migliore per trascorrere momenti emozionanti insieme al partner. Sul lavoro qualche contrattempo o rallentamento vi spaventa: è necessaria un po’ di pazienza. SAGITTARIO – Venere e Marte sfavorevoli renderanno la prima settimana di settembre un po’ pesante. In amore potrebbero scatenarsi dei litigi: cerca il dialogo e tutto andrà per il meglio. Con la Luna favorevole giovedì e venerdì sarà più facile risolvere i problemi di coppia. CAPRICORNO – L’amore ti regala soddisfazioni: Venere dalla tua parte ti fa sentire amata e protetta. Sabato e domenica saranno due giornate dedicate al romanticismo. Metti da parte le preoccupazioni nel lavoro perchè potrebbero agitarti. ACQUARIO – Il rientro al lavoro non sarà facile ma per fortuna in amore potrai sentirti tranquilla ed amata: martedì e mercoledì sono giornate da prendere con le pinze. PESCI – Questa settimana ti troverai a dover fare i conti con Venere opposta al tuo segno. Alcune coppie sono in crisi: abbiate fiducia, tutto andrà come deve andare. Sabato e domenica la Luna è favorevole.



