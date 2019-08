Taylor Mega è protagonista di un vero e proprio mistero social: poche ore fa, l’influencer mostra uno strano livido sul suo polpaccio.

È, senza alcun dubbio, la reginetta dei social, Taylor Mega. La bella influencer, come vi abbiamo sempre raccontato, è molto solita interagire su Instagram. Il numero dei suoi followers è davvero numeroso e cosi, seppure indirettamente, l’ex gieffina cerca di comunicare con loro. Pubblica foto ‘particolare’, video incredibili, rende partecipi i suoi sostenitori di iniziative davvero travolgenti ma, soprattutto, è spesso protagonista di toccanti rivelazioni. Ecco. Anche quella di poche ore fa, fa parte, senza alcun dubbio, di questa categoria. Mediante un’Instagram stories, infatti, Taylor ha mostrato uno ‘strano’ livido sul suo polpaccio. Si, avete letto bene: strano. Ecco perché.

Taylor Mega mostra uno ‘strano’ livido sul polpaccio

È un vero e proprio ‘mistero’ quello che ha mostrato pochissime ore fa Taylor Mega su Instagram. Come dicevamo precedentemente, l’influencer ha mostrato a tutti i suoi followers uno strano livido sul suo polpaccio. Era in diretta telefonica con il suo manager quando, com’è solita fare, ha voluto mostrare questo segno particolare del suo corpo. Ma perché è strano? Beh, perché stando a quanto dichiara l’ex gieffina e, soprattutto, stando alle immagini mostrate il livido in questione è quadrato. Eccolo:

“Sono tre giorni che ho questo livido quadrato. Mi prende tutta la gamba quasi”, sono queste le parole che Taylor Mega utilizza per descrivere il segno che ha sul polpaccio. Ovviamente, c’ò che ‘colpisce’ di più è il fatto che l’influencer non ricorda affatto come è riuscita a procurarsi tale segno. In effetti, in questi giorni, la bella Mega ci sta davvero pesante con gli allenamenti di Kick Boxing. Sarà, forse, una conseguenza? Chissà. In ogni caso, speriamo che, con il passare dei giorni, il dolore e il segno possano affievolirsi.

