Temptation Island, Katia Fanelli incontra il suo ex Vittorio con la sua nuova fiamma, la tentatrice Vanessa: la sua reazione è forte. Scopriamo cosa è successo.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptatation Island. Parliamo della biondissima Katia Fanelli, la concorrente ‘fotonica’ che con la sua energia ha illuminato il villaggio del reality. La rivedremo presto in tv: Katia è stata infatti ospite della registrazione della prima puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda lunedì 9 settembre. In studio c’era anche il suo ex fidanzato Vittorio Collina, insieme alla sua nuova fiamma Vanessa, conosciuta a Temptation Island. È stata la prima volta che Katia li ha visti insieme: ecco come ha reagito.

Temptation Island, Katia incontra Vittorio e Vanessa a Uomini e Donne: la reazione è da brividi

Katia e Vittorio formavano una delle coppie che quest’anno ha deciso di mettere alla prova i sentimenti a Temptation Island. Sì, formavano, perché la fotonica e Vittorio si sono definitivamente lasciati al termine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Ma c’è di più: lui sembra vere già un nuovo amore, ovvero la bellissima tentatrice Vanessa, con cui si è legato molto nel programma. Ieri si sono trovati tutti e tre nello studio di Maria De Filippi, per la registrazione della prima puntata di Uomini e Donne. Per Katia non è stato facile affrontare quel momento. E non lo ha nascosto sui social, dove ha spiegato che Vittorio è e resterà la persona più importante della sua vita. È stato difficile vederlo con un’altra donna? Katia ha risposto così:

Parole molto dolci quelle di Katia, che nonostante il mancato lieto fine, non serba rancore nei confronti del suo ex. Un grande esempio di maturità e gran cuore. Tutti i nostri complimenti alla ‘fotonica’!