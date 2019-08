Prima Puntata Uomini e Donne, in studio erano presenti Ilaria e Massimo: confronto di fuoco tra i due ex fidanzati.

Ieri, 29 agosto, è iniziato il programma Uomini e Donne: negli studi di Maria De Filippi hanno registrato la prima puntata, e come di consueto, le prime sono dedicate alla presentazione dei tronisti ed alle coppie che hanno partecipato a Temptation Island. Il programma estivo di quest’anno è stato particolare: solo una coppia è uscita insieme dal programma, le altre si sono distrutte nel “villaggio delle tentazioni”. In studio ieri erano presenti Ilaria e Massimo: il romano ha annunciato di aver trovato l’amore grazie ad una delle tentatrici. I due ex fidanzati hanno avuto un duro confronto: ecco cosa è successo.

Prima Puntata Uomini e Donne, in studio Ilaria e Massimo: confronto di fuoco

Nella prima puntata di Uomini e Donne si sono accesi gli animi tra i due ex concorrenti di Temptation Island, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. I due sono stati invitati negli studi di Maria de Filippi per raccontare cosa è accaduto al termine del programma tra loro: il romano ha provato a riconquistare la sua Ilaria ma quest’ultima non ha mai cambiato idea. Hanno avuto uno scontro verbale in studio nel quale si sono accusati a vicenda di aver avuto molte mancanze negli anni che sono stati insieme. Una stretta di mano ha tranquillizzato gli animi.

Poco dopo lui ha annunciato di aver ritrovato l’amore con la single Sonia Oneglia, conosciuta nel villaggio.