Anticipazioni Prima Puntata Uomini e Donne: Katia e Vittorio di Temptation Island, il confronto è veramente acceso, volano parole pesanti tra di loro.

Come è ormai risaputo, mancano davvero pochissime settimane all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. E così, ieri pomeriggio, è stata registrata la prima puntata, dedicata, ovviamente, alla presentazione dei tronisti. E non solo. Com’è ogni anno, la prima puntata del programma è anche dedicata ad alcune delle coppie di Temptation Island. Ospiti di ieri, infatti, sono stati: Massimo ed Ilaria ed, infine, Katia e Vittorio. E se, nel primo caso, il confronto è stato davvero infuocato; nel secondo, la situazione non è stata affatto differente. Ecco, quindi, cosa è accaduto tra i due giovani di Rimini.

Uomini e Donne Prima Puntata, in studio Katia e Vittorio: cos’è accaduto

Un confronto davvero di fuoco tra Katia Fanelli e Vittorio Collina. Per la prima puntata di Uomini e Donne, i due giovani ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrarsi nuovamente. E, stando a quanto dichiarato dalla ‘fotonica’, sembrerebbe essere stato il primo incontro da quando è terminato Temptation Island. Ebbene, dalle anticipazioni riportate dal blog IsaeChia, come dicevamo, sembra che questo sia stato un confronto davvero molto accesso. Durante il quale, tra i due ragazzi, sono volate parole davvero pesanti. Katia, infatti, ha voluto sottolineare quanto il comportamento del suo ex fidanzato Vittorio fosse stato inappropriato per la sua età. Dal momento che, terminato il programma, lo speaker riminese non ha voluto più vederla per un confronto. Il giovane ragazzo, invece, dal canto suo, tiene a ribadire di quanto abbia sofferto, per i primi giorni nel villaggio, il comportamento e le offese della sua fidanzata. Ma che, conosciuta Vanessa, non ci ha fatto più caso. È intervenuta anche Maria De Filippi a riguardo, pensate. La conduttrice, infatti, ha dichiarato che l’atteggiamento di Katia è sempre stato lo stesso. Sin dai provini, insomma. E che, ovviamente, a lui è sempre stato bene. Con Vanessa, invece? Beh, a quanto pare, c’è del tenero. Ve ne avevamo parlato anche noi, infatti. Ma, per il momento, entrambi non confermano nulla al riguardo.

