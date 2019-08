Uomini e Donne, Giulio Raselli è il nuovo tronista: arriva il commento inaspettato dell’ex tronista Giulia Cavaglià. Ecco cosa ha dichiarato.

Una nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare. Mancano pochi giorni al ritorno in tv della trasmissione di Maria De Filippi, e i nomi dei tronisti ufficiali sono stati finalmente svelati. Tra questi, c’è anche lui, Giulio Raselli. Non proprio una sorpresa inaspettata. Dopo l’esperienza come corteggiatore e come tentatore nell’ultima edizione di Temptation Island, il bello e tenebroso Giulio sembrava essere uno dei candidati ‘favoriti’ per la famosa sedia rossa. E così è stato. Ma cosa ne pensa l’ex tronista Giulia Cavaglià di tutto questo? Ebbene, è stata proprio lei a commentare il trono di Giulio, attraverso le sue storie di Instagram. Scopriamo cosa ha detto!

Uomini e Donne, Giulio è il nuovo tronista, Giulia Cavaglià commenta: “Gli auguro il meglio”

Giulio Raselli è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Non è la prima volta che un corteggiatore della trasmissione viene ‘promosso’ a tronista. Il tenebroso Giulio corteggiava la torinese Giulia Cavaglià, che ha però preferito Manuel Galiano nel momento della scelta. Ma cosa pensa ora la Cavaglià della nuova esperienza che attende Giulio? Ebbene, ieri ha parlato proprio di questo nelle sue Instagram Stories. Ma chi pensa che la Cavaglià non sia felice della scelta di Giulio, è fuori strada. “Mi state tormentando con la storia di Giulio sul trono! Io sono molto felice per lui, e gli auguro tutto il meglio! Questo è il mio commento a riguardo, daje tutta!”. Sono queste le parole che la bella Giulia dedica al suo ex corteggiatore, con il quale aveva creato un bel feeling. I fan della coppia (mai nata!) sognano un ritorno di fiamma: che Giulia possa decidere di scendere le scale e corteggiare Giulio? Uno scambio di ruoli che sarebbe davvero interessanti! Ma basta sognare, la realtà è molto vicina: appuntamento al 9 settembre per la prima imperdibile puntata di Uomini e Donne.