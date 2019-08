Vladimir Luxuria in ospedale con la mamma: l’annuncio toccante

Vladimir Luxuria ha pubblicato una foto su Instagram mentre è in ospedale con sua mamma: ecco cosa è accaduto e l’annuncio toccante.

Non è stata una giornata affatto facile per Vladimir Luxuria. Poche ore fa, infatti, l’ex politica ha condiviso su Instagram un post davvero da brividi. Si lascia immortalare in ospedale accanto al letto di sua madre. Ecco. È proprio questo lo spavento che l’opinionista di Barbara D’Urso ha dovuto subire oggi. Da quanto si evince dalle parole scritto a corredo della foto, la mamma di Vladimir ha avvertito un malore. Dovuto, stando a quanto è scritto sui social, principalmente al cuore. Inevitabile, perciò, la corsa in ospedale. Ma ecco cosa scrive Luxuria a riguardo.

Vladimir Luxuria in ospedale con sua mamma: l’annuncio su Instagram

“Il cuore di mamma resti forte: pericolo scampato, adesso è di nuovo a casa”, è così che esordisce Vladimir Luxuria in questo ultimo post su Instagram. L’opinionista di Barbara D’Urso, infatti, pubblica una foto in compagnia di sua madre che, sfortunatamente, è finita in ospedale. Ebbene. Stando a quanto si può apprendere dalla didascalia utilizzata a corredo dello scatto in questione, Maria Michela, questo è il nome della donna, avrebbe avvertito un malore, molto probabilmente, dovuto al cuore. Ed è proprio per questo motivo che è stata trasportata, con urgenza, all’ospedale di Foggia. Dove, dopo tutte le cure opportune e necessarie, si è nettamente ripresa. Infatti, seppure con un camice da ‘paziente’, sia il viso della donna che quello di Vladimir, sono decisamente sereni e tranquilli. Lo spavento, com’è giusto che sia, è stato davvero tanto. Tuttavia, grazie anche al supporto di tutto lo staff medico dell’ospedale della città pugliese che, ovviamente, Vladimir tiene a ringraziare nel suo post Instagram, è andato tutto per il meglio. Ora, la donna, ovviamente, si dovrà sottoporre a dei controlli di routine. Ma, come scrive la stessa ‘Vladi’: “pericolo è scampato”. Auguri di una pronta guarigione.

Per ulteriori news su Vladimir Luxuria –> clicca qui