Wanda Nara ‘hot’ in barca: il costume è troppo stretto: non copre proprio ‘tutto’… Ecco lo scatto che ha infiammato Instagram.

Wanda Nara è senza dubbio una delle wags più influenti del nostro campionato di calcio. Del bomber argentino Mauro Icardi, infatti, la sexy argentina non è solo la moglie, ma anche l’agente. Ma tra una notizia di mercato e l’altra, Wanda non smette di incantare i suoi followers con scatti decisamente mozzafiato. L’ultimo è arrivato poche ore fa: Wanda si trova in barca, e il suo costume non copre proprio tutto. Il risultato è davvero bollente. Diamo un’occhiata.

Wanda Nara infiamma Instagram col suo costume troppo stretto: si vede tutto

C’è chi non fa altro che chiedersi quale sarà il futuro calcistico di Mauro Icardi. E c’è chi, invece, preferisce concentrarsi su sua moglie. Come i numerosissimi followers che il profilo di Wanda Nara conta su Instagram. Followers che, anche poco fa, hanno potuto godere di uno spettacolo davvero mozzafiato. La bellissima argentina ha postato una foto in costume che ha fatto impazzire Instagram. Guardare per credere:

Una foto che ha alzato decisamente la temperatura sui social. Wanda è esplosiva nel suo costume a body, a righe bianche e rosse. Un costume stretto, che non copre proprio tutte le forme notevoli dell’argentina. Il risultato è davvero bollente e come sempre scatena i followers. Che dire, Wanda Nara sa sempre come catturare l’attenzione su di sè!