Andrea Zelletta, clamorosa accusa nei suoi confronti su Instagram: l’ex tronista risponde per le rime

Poche ore fa, Andrea Zelletta è stato protagonista di una clamorosa accusa su Instagram: ecco la difesa dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, e la sua fidanzata, nonché corteggiatrice, Natalia Paragoni. I due ragazzi, infatti, sono soliti condividere foto e video che testimoniano, per l’appunto, il profondo legame ed amore che li lega, ormai, da fine maggio. Ma non solo. Perché, poche ore fa, il bel modello ha deciso di dedicarsi ai suoi fans. Dedicando, quindi, loro del tempo. E rispondendo, tra l’altro, a tutte le curiosità o domande che gli venivano poste. Ecco. La prima domanda a cui Andrea ha voluto, in assoluto, rispondere è una clamorosa accusa che gli è stata posta. Ecco di che cosa parliamo.

Andrea Zelletta, incredibile accusa: l’ex tronista risponde a tono

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Andrea Zelletta è molto attivo sui social. Il bel modello pugliese, infatti, è solito condividere momenti della sua vita quotidiana con la sua famiglia e, soprattutto, con Natalia Paragoni. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, poche ore fa, l’ex tronista ha concesso un po’ di tempo ai suoi sostenitori. Ed, in particolare, alle loro domande e alle loro curiosità. Ecco. Alcune, ovviamente, hanno avuto come argomento principale la sua dolce compagna. Ma altra assolutamente no. Come, ad esempio, una clamorosa accusa. A cui, ovviamente, Andrea non ha potuto fare a meno di non rispondere. Mettendo in chiaro la situazione. Ecco cosa è accaduto:

Ecco. “Ma come hai fatto ad iniziare il trono a febbraio se a gennaio eri fidanzato?”, recita la domanda in questione che, senza alcun dubbio, funge un po’ da accusa e segnalazione. È proprio per questo motivo e, soprattutto, per evitare un polemica inutile che Andrea risponde senza peli sulla lingua. “È una bufala incredibile, la mia vecchia relazione è finita a dicembre”, sbotta l’ex tronista.

