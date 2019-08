Bake Off Italia, boom prima puntata: l’annuncio di Benedetta Parodi. Il videomessaggio su Instagram rivolto ai telespettatori

E’ iniziata ieri, 30 Agosto, la nuova edizione di Bake Off Italia, che ha visto sfidarsi 18 concorrenti a caccia del titolo di miglior pasticciere d’Italia. La sfida anche quest’anno sarà valutata dai soliti giudici, Ernest Knamm, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, mentre alla conduzione il timone è affidato nuovamente a Benedetta Parodi, che ha detto la sua già dopo la prima puntata. L’ospite d’eccezione della prima puntata è stato il vincitore della quinta edizione del programma Tv, Carlo Beltrami, che si è aggiunto ai giudici durante l’ultima prova mandata in onda e che ha decretato le eliminazioni.

Bake Off Italia, record d’ascolti per la prima puntata: il commento di Benedetta Parodi

Record d’ascolti per la prima puntata della nuova edizione di Bake Off Italia, partita ieri sera 30 Agosto su Real Time. La puntata ha visto già degli eliminati ed è possibile rivederla, ma gran parte del pubblico non ha perso l’occasione per guardarla subito. I telespettatori sono stati infatti numerosi e gli ascolti sono lievitati alle stelle. A raccontarlo e a ringraziare è stata Benedetta Parodi, alla conduzione della trasmissione anche quest’anno. Il video è stato postato nelle Instagram stories sul suo profilo ufficiale: l’invito della Parodi è quello di rimanere sintonizzati e seguire anche quest’anno la sfida a colpi di impasti e creme dei 16 concorrenti rimasti ora in gara e che torneranno in tv il prossimo venerdì.

