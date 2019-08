Barbara D’Urso: “Un altro figlio? Non posso”, la rivelazione della conduttrice è arrivata qualche ora fa.

Ormai manca davvero poco. Una nuova stagione televisiva sta per partire. E ovviamente tornerà lei, Barbara D’Urso, pronta a ripartire con tutte le sue trasmissioni di successo. Nonostante la tristezza delle vacanze finite, Carmelita non nasconde l’entusiasmo per il suo ritorno col suo amato pubblico. Col quale però si è sempre tenuta in contatto anche in estate attraverso il suo social preferito, Instagram. Ed è proprio attraverso Instagram che la D’Urso ha risposto ad alcune domande dei fan. Una in particolare ha attirato l’attenzione di tutti. Si parla della possibilità per la conduttrice di avere un altro figlio. Scopriamo cosa ha rivelato.

Potrebbe interessarti anche:

Barbara D’Urso: “Un altro figlio? Non posso”, ecco perché

Barbara D’Urso ha deciso di dedicare ai suoi amati followers i suoi ultimi momenti liberi prima di ripartire con la tv. La bellissima conduttrice ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan, attraverso il ‘gioco delle domande’ previsto dalle stories di Instagram. Tante i quesiti posti alla conduttrice, molti riguardanti i suoi programmi tv, ma ecco che qualcuno le chiede qualcosa di abbastanza delicato. Diamo un’occhiata:

“Ti piacerebbe avere un altro figlio?”, chiede un utente alla D’Urso, che risponde con la solita sincerità e ironia. Dati i numerosi impegni, la conduttrice non avrebbe proprio tempo di dedicarsi a un bambino. Ma è la battuta finale a divertire tutti. Una frase che fa capire che, nonostante i tanti pretendenti, Barbarella è ancora single! Ma niente paura: con lei ci sono milioni di spettatori che attendono con ansia il 9 settembre per la prima puntata di Pomeriggio 5. E voi, siete pronti? Il caffeuccio è già sul fuoco!