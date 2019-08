Barbara D’Urso, spunta un retroscena inedito sul sesso: l’annuncio “shock”. La domanda bollente di un follower scalda le temperature

Capita spesso di imbattersi in domande e risposte che sui social fanno alzare le temperature. Coinvolti quasi sempre i personaggi del mondo dello spettacolo o del web, che non si nascondono dietro ad alcun dito. L’ultima protagonista è stata Barbara D’Urso, che non si è tirata indietro quando nella chat le è stata posta una domanda alquanto bollente. A sorprendere, però, è stata la risposta: breve e coincisa quella della nota conduttrice, che lascerà sicuramente parlare di sé. Ma vediamo cosa è successo.

Barbara D’Urso e il sesso: una confessione sorprende i follower

Una pioggia di domande ha invaso Barbara D’Urso, che nelle ultime ore si è resa disponibile a rispondere ai quesiti dei suoi fan più accaniti. Non è la prima volta, né la prima protagonista di simpatici siparietti che da quando è attiva l’opzione su Instagram si lascia andare a confessioni bollenti. Tra le varie domande, Barbara si è focalizzata su una in particolare: “Quanto è importante per te il sesso?“. Questo quanto chiestogli da un curioso o una curiosa follower, e la risposta della conduttrice non tarda ad arrivare. Per ora sembrerebbe che la D’Urso non abbia alcun impegno, motivo per il quale si presuppone in astinenza. Per concedersi, secondo la sua confessione, dovrebbe innamorarsi. Dopo i numerosi flirt che le sono stati attribuiti nelle ultime settimane, dunque Barbara si dice non innamorata. Ma l’uomo giusto arriverà, ne è convinta anche lei, che lo ribadisce a gran voce piena di fiducia. Non ci resta dunque che attendere chi sarà il fortunato.

