Chiara Ferragni stuzzica i followers: abito completamente trasparente a Portofino, gli haters si scatenano, ‘Potevi anche non metterle’.

Chiara Ferragni fa sempre parlare di sé, in un modo o nell’altro. Dopo una vacanza da sogno a Ibiza e alcuni giorni di lavoro a New York, l’influencer e imprenditrice digitale si è spostata a Portofino per festeggiare il primo anniversario di matrimonio con Fedez. Sempre bellissima e sensuale in tutti i suoi scatti, la Ferragni ha anche numerosi haters, che non perdono occasione di criticarla. Anche nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram c’è qualcosa che ha infastidito i suoi detrattori: abito completamente trasparente per Chiara, ecco le critiche allo scatto.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni stuzzica Instagram: abito trasparente, haters scatenati

Chiara Ferragni e Fedez sono a Portofino, in un hotel di lusso, per festeggiare il loro primo anno da marito e moglie. Qualche giorno di relax di coppia per i due nella splendida location, in un hotel dalla vista mozzafiato. L’ultima foto pubblicata da Chiara è stata però motivo di aspre critiche su Instagram. Il motivo? Semplice, nello scatto la Ferragni è di spalle, affacciata al balcone della sua camera d’albergo, e indossa un abito nero completamente trasparente, che mostra chiaramente il suo intimo nero. Lato B da urlo in primo piano, dunque, per la gioia dei suoi ammiratori.

Non tutti però hanno gradito. Tanti sono stati infatti i commenti degli ‘haters’, che hanno subito cominciato ad attaccare la Ferragni per la scelta di un abito tanto trasparente, e soprattutto per aver mostrato in primo piano il suo lato B. Qualcuno addirittura ‘esagera’ e azzarda un commento come ‘Le mutande potevi anche non metterle’. Tutti commenti poco carini, che si alternano però, come sempre, ai tantissimi complimenti e alle belle parole degli ammiratori di Chiara, che invece hanno apprezzato lo scatto.

Per rimanere aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI