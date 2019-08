Jovanotti live a Viareggio 31 agosto 2019: cosa fare in attesa del live, orari e scaletta

Jova Beach Party Viareggio oggi 31 agosto: cosa fare in attesa del concerto, orari e scaletta di Jovanotti.

Sta per arrivare una seconda data, di nuovo a Viareggio, del Jova beach party. Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti sta tornando in alcune delle località che hanno contraddistinto la sua prima parte di concerti e oggi 31 agosto è il turno di Viareggio.

Cosa fare a Viareggio al Jova Beach Party: orari e intrattenimento

Il concerto inizia alle 14 con ovviamente dell’intrattenimento. Si aprono le porte sulla spiaggia del Muraglione per uno show bellissimo che durerà fino a tarda notte: si potrà bere e mangiare e ricaricare il cellulare in maniera green quindi pedalando, fare attenzione alla raccolta differenziata visto che il Jova beach party ha l’idea di rieducare e puntare nuovamente l’attenzione sull’importanza di una vita ecologica e sostenibile. Durante la giornata potrete ascoltare la musica della Jova Beach radio by Radio Italia, divertirsi con giochi d’acqua, ridere con Twister, fare yoga, andare alla Beauty Station e grazie alla Jova Beach app potrete muovervi all’interno dell’area del concerto di Jovanotti sapendo dove state andando quindi con una sorta di bussola.

Scaletta Jovanotti live a Viareggio il 31 agosto 2019

Per quanto riguarda la scaletta del concerto di Jovanotti a Viareggio il 31 agosto 2019 non ci sono certezze perché Jovanotti In tutte queste date generalmente ha sempre cambiato un po’ le canzoni in programma. Pur mantenendo alcune brani fissi, l’idea è quella di cercare di dare il maggior senso di libertà e malleabilità a questo concerto. Infatti, come abbiamo detto Jovanotti in ogni ogni live e in ogni tappa del suo Jova beach party modifica un pochino la scaletta per dare un pizzico di ulteriore energia a tutti i suoi fan.

