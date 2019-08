Temptation Island Vip 2019, le coppie che parteciperanno al programma sono finalmente ufficiali: ecco tutti i nomi dei concorrenti

Finalmente conosciamo le coppie ufficiali di Temptation Island vip 2019. Da pochi minuti abbiamo saputi quali sono i nomi delle concorrenti e di partecipanti al reality dei sentimenti. C’era molta curiosità attorno ai nomi ufficiali di Temptation Island Vip e, adesso, finalmente sappiamo quali sono. Chi andremo a vedere, ovvero, nel reality condotto da Alessia Marcuzzi. E chi, dunque, metterà alla prova i propri sentimenti e il proprio amore nei confronti del partner.

Partecipanti Temptation Island Vip 2019: quali sono le coppie

Tanti i rumors sulle coppie di Temptation Island Vip, ma fino a qualche tempo fa circolavano solo rumors come quelli inerenti Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Alex Belli e Delia Duran, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, coppia nata all’Isola Dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Teresa Langella e Andrea Del Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Ora finalmente sappiamo quali sono i concorrenti ufficiali. I nomi sono spuntati fuori nel giorno 19 agosto 2019 e possiamo dirvi tutto sui partecipanti sia come singoli che come coppia qualora non conosciate qualcuno dei membri delle coppie di Temptation Island VIP 2019:

Un parterre di coppie piuttosto eterogeneo che vedremo come si comporterà nel viaggio dell’Isola dei Sentimenti di Temptation Island VIP 2019. Sarà una bella prova per loro, ma anche per la conduttrice Alessia Marcuzzi che per la prima volta vivrà in prima persona questi drammi intensi e piuttosto sconvolgenti che si creano all’interno del villaggio delle fidanzate e dei fidanzati.

