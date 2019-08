Quando inizia Temptation Island Vip 2019: la data della prima puntata

Temptation Island Vip 2019: quando va in onda e quando comincia il nuovo viaggio dei sentimenti.

Gli appassionati di Temptation Island vip si staranno chiedendo quando comincia il nuovo viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Questa è una delle tante domande che i fan si stanno ponendo proprio in questi giorni poiché nella puntata di martedì dello speciale di Temptation Island versione classica abbiamo visto il promo della nuova edizione di Temptation Island Vip condotto come abbiamo detto quest’anno da Alessia Marcuzzi, ma quando inizia?

Se volete sapere tutto sulle coppie di Temptation Island Vip 2019 trovate qui le informazioni che vi servono

Quando inizia Temptation Island Vip 2019?

L’anno scorso abbiamo visto una serie di coppie particolarmente interessanti, ma soprattutto una conduzione veramente magistrale ed emozionante da parte di Simona Ventura che era riuscita proprio a entrare nel cuore degli italiani anche per la sua straordinaria capacità di gestire la coppia composta dal suo ex marito Stefano Bettarini e la nuova compagna. Quest’anno alla conduzione ormai lo sappiamo vedremo Alessia Marcuzzi. Ma come vi abbiamo anticipato per quanto riguarda la data di inizio di Temptation Island vip ci sono ancora parecchi dubbi, domande e perplessità. Tanti rumors di corridoio da Mediaset vociferavano come data di inizio di un giorno ipotetico come il 17 settembre. Un giorno in settimana a inizio, come sempre, nel mese di settembre quando fondamentalmente piano piano cominceranno a riprendere tutti i programmi di Mediaset. Ovviamente però anche su questa informazione che riguarda la data di inizio del 17 settembre, non ci sono certezze a riguardo. Sicuramente Temptation Island vip andrò in onda a inizio settimana quindi o lunedì o martedì, esattamente come successo in passato e non appena avremo maggiori informazioni a riguardo sicuramente noi di Sologossip Vi faremo sapere.

Per sapere tutto sui tuoi vip preferiti e i programmi tv al top –> CLICCA QUI