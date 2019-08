Estrazioni in Diretta Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 31 agosto: per voi, in diretta, tutti i numeri vincenti di oggi

Che l’ultimo giorno di Agosto sia quello fortunato per voi? Scopriamo insieme se oggi la Dea Bendata sta pensando proprio a voi. Anche questa sera, 31 agosto 2019, tornano in diretta le estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. E noi di Sologossip vi riporteremo i numeri estratti in tempo reale. Il jackpot del Superenalotto di questa sera è di 57.900.00 euro. Una cifra che sembra ‘piccola’ se paragonata a quella record conquistata a Lodi qualche settimana fa. Ma che potrebbe rendere più che felici tantissime persone! A partire dalle ore 20.00 vi aggiorneremo sui numeri estratti, ruota per ruota, di Lotto, Superenalotto e infine 10eLotto. Siete pronti a scoprire se sarete proprio voi i fortunati di questa serata? E allora scopriamolo insieme!

Estrazioni in Diretta Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i numeri vincenti del 31 Agosto

LOTTO TUTTI I NUMERI RUOTA PER RUOTA

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

Jolly:

Superstar:

10 E LOTTO, ESTRAZIONE SERALE

NUMERO ORO:

DOPPIO ORO:

Come giocare al Superenalotto online

Giocare al Superenalotto, ormai, è diventato davvero semplice. Puoi scegliere i tuoi numeri fortunati praticamente dove e quando vuoi. Come? Collegandoti al sito mobile o con l’app SuperEnalotto. Il procedimento è davvero semplice: basta compilare la schedina e convalidare la giocata. Ma attenzione a non perdere la ricevuta. Un modo facile e veloce per tentare la fortuna: la vita potrebbe cambiarti con un click!