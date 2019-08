Francesco Magnani, il doloroso addio al pubblico: ‘Il mio tempo è finito’, poi la commozione, ecco cos’è successo al conduttore de ‘L’aria che tira’.

Francesco Magnani è un affermato giornalista del canale La7, ‘entrato’ nelle case degli italiani durante questo periodo estivo con il programma ‘L’Aria che Tira – Estate’, normalmente affidato alla conduzione di Myrta Merlino. Il talk dedicato alla politica e all’attualità in generale, va in onda dal lunedì al venerdì ed è dal 1 luglio che Magnani ne ha preso in mano le redini. Durante la puntata del 30 agosto, però, il giornalista ha fatto un triste annuncio al pubblico, con dei momenti di vera e propria commozione: ecco cos’è successo e cosa ha detto Magnani.

Francesco Magnani, commozione in diretta: ‘Il mio tempo è finito’, il triste addio

Francesco Magnani ha condotto venerdì 30 agosto l’ultima puntata di ‘L’aria che tira – Estate’ . Da lunedì 2 settembre, infatti, il programma ritornerà alla versione tradizionale, con al timone la conduttrice Myrta Merlino, che torna al lavoro dopo un periodo di meritato riposo. Magnani ha dunque salutato a fine puntata il pubblico, facendo un ringraziamento speciale alla sua squadra. Il giornalista si è detto orgoglioso di aver lavorato con il regista Luciano Fontana e ha ringraziato il direttore Andrea Salerno, la produzione, i tecnici e i colleghi della regia per il lavoro svolto insieme e per la professionalità e l’attenzione con cui lo hanno aiutato a raccontare al meglio al pubblico tutto quello che è accaduto in questi mesi molto intensi dal punto di vista della politica. ‘Il mio tempo è finito, torno in sala macchine’, ha annunciato il giornalista, che ha salutato e ringraziato anche la ‘padrona di casa’ Myrta Merlino. Non sono mancati però momenti di vera e propria commozione nel momento del saluto al pubblico. ‘Grazie per avermi tenuto compagnia’, ha detto Magnani con gli occhi lucidi, orgoglioso e grato del lavoro svolto in questi due mesi.

Per rimanere aggiornato sui tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI