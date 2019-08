Poche ore fa, Giulia De Lellis è ritornata a parlare del suo libro, in uscita nelle librerie il 17 settembre: l’anticipazione è da brividi.

Manca davvero poco e, finalmente, uscirà il primo libro di Giulia De Lellis. Dal 17 settembre in poi, in tutte le librerie d’Italia, sarà possibile acquistare “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”. C’è davvero gran fermento per l’uscita del libro. Un po’ tutti, infatti, sono curiosi di scoprire nei minimi dettagli perché la storia tra Giulia ed Andrea Damante è terminata. Seppur l’influencer non ha potuto parlarne apertamente, di tanto in tanto la romana ha voluto svelare qualche anticipazione, spoiler e, soprattutto, qualche retroscena. Lo ha fatto in precedenza, ed lo ha fatto anche poche ore fa. Quando ha mostrato, con il suo libro tra le mani, ha svelato qualche nuova anticipazione e particolarità.

Giulia De Lellis, nuova anticipazione e caratteristiche del libro

Terminato il suo impegno lavorativo con uno shooting fotografico, Giulia De Lellis è ritornata finalmente a casa. Ed ha potuto, così, dedicarsi ai suoi sostenitori. Tramite una serie di Instagram stories, infatti, l’influencer ha avuto modo di mostrare, per la prima volta, il suo libro. E di continuare, così, a svelare qualche piccola anticipazione. E non solo. Da come mostrato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il libro si aprirà con due dediche. Una, ovviamente, scritta da Stella Pulpo, co-autrice, e l’altra scritta da Giulia per una persona importante. Ma non è finita qui. Perché, in tutto il libro, ci saranno disegni, ‘scarabocchi’ che Giulia faceva durante le ore di riunione ed, infine, due pagine intere di ringraziamenti.

Ma non è finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, Giulia ha mostrato ai suoi fan diverse parti del suo libro. Anzi, per dirla meglio, ha sfogliato il suo libro. E così, il Vicolo delle News, è riuscita a fare il fermo immagine in alcuna parti. Stando a quanto riportato dal sito web, un’anticipazione sarebbe davvero da brividi. Siamo nel capitolo dedicato ad Andrea Damante e, senza alcun dubbio, dopo la scoperta del suo tradimento. Proprio per questo motivo, le parole scritte sono piene di amore, sofferenza e delusione. Volete saperne di più, quindi? Beh, il 17 settembre si avvicina.

Per ulteriori news su Giulia De Lellis –> clicca qui