Giulia De Lellis, con Andrea Iannone, è arrivata a Venezia: la scollatura del suo vestito è davvero profondissima, per questo spunta un dettaglio ‘hot’.

È a dir poco incantevole, Giulia De Lellis. Come testimoniano le recente Instagram Stories dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, insieme al suo fidanzato Andrea Iannone, la giovane romana si accinge a raggiungere Venezia. In occasione del Festival del Cinema. E così, prima di poter sfilare sulla tanto amata ed agognata passarella rossa, l’influencer ‘documenta’ il suo viaggio di andata. Per questa incredibile ed imperdibile occasione, Giulia ha deciso di indossare un vestito davvero fantastica. Con, ovviamente, una scollatura davvero mozzafiato. Dalla quale, data la sua profondità, fuoriesce un dettaglio ‘hot’. Ecco di cosa parliamo.

Giulia De Lellis a Venezia: scollatura profonda, sotto è nuda

Come Melissa Satta, anche Giulia De Lellis ha preso parte al Festival del Cinema a Venezia. Anzi, per dirla meglio: sta prendendo parte proprio in questi istanti. Come testimoniato in alcune recenti Instagram Stories, l’influencer romana vi è appena giunta insieme al suo compagno Andrea Iannone. Ecco. È arrivata da pochi istanti, è vero. Eppure, ha già catturato l’attenzione di tutti. Ovviamente, in bene sia chiaro. In effetti, non si può fare diversamente. Giulia, come d’altronde anche le altre volte, è davvero incantevole. Per l’occasione, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di sfoggiare un look ‘aggressivo’. Costituito da: abito marrone chiaro con richiami neri ed, ovviamente, occhiali da sole abbinati alla fantasia del vestito. Insomma, un outfit semplice, ma davvero incredibile. Soprattutto, per quella profonda scollatura che, tra l’altro, Giulia mostra su Instagram. Nelle ultime sue IG Stories, infatti, la bella romana fa notare chiaramente la sua scollatura. Dalla quale, come dicevamo precedentemente, spunta un dettaglio ‘hot’. Di cosa parliamo? Diamo un’occhiata insieme:

Ebbene sì: Giulia è senza reggiseno. Ma, niente paura, è tutto sotto controllo.

