Il settimanale Spy rivela un retroscena su Giulia Salemi e su come è nata la storia d’amore con Marco Ferri, su Uomini e Donne invece..

Pochissimi giorni fa, vi abbiamo dato una notizia davvero strepitosa per Giulia Salemi. Stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Chi’, archiviato ufficialmente il fidanzamento con Francesco Monte, la modella italo-persiana avrebbe iniziato una nuova frequentazione. Ovviamente, per il momento non si può parlare affatto di storia d’amore. Eppure, stando a quanto riportato dal settimanale, tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e Marco Ferri sembra che ci sia del tenero. Ecco. Ma com’è nata il loro rapporto? Ricordiamo, infatti, che il figlio dell’allenatore dell’Inter era amico di Monte sin dai tempi de L’Isola dei Famosi. Quindi? Ecco che, a svelare un retroscena su come e quando è iniziata questa ‘simpatia’, è il settimanale Spy. Ecco cosa dichiara.

Giulia Salemi e Marco Ferri, com’è nata tra di loro: il retroscena svelato da Spy

Sarebbe potuta diventare la nuova tronista di Uomini e Donne, Giulia Salemi. Invece, non è stato affatto così. Eppure, per la modella italo-persiana questo non è, senza alcun dubbio, un periodo difficile. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che l’ex concorrente del Grande Fratello sia riuscita a trovare il sorriso accanto ad un altro uomo. Parliamo di Marco Ferri. Ebbene. Com’è nato il loro rapporto? A svelare l’incredibile retroscena è il settimanale Spy. Stando a quanto riportato tra le pagine del giornale, i due avrebbero trascorso le vacanze estive insieme in Sardegna a casa di un loro amico. Ovviamente, da lì cosa nasce cosa. Come scritto sul settimanale, i due ragazzi sarebbero stati sorpresi più volti in teneri atteggiamenti. Per il momento, però, nessuno dei due vuole ufficializzare la ‘frequentazione’ perché, probabilmente, ancora troppo presto. Una cosa, ovviamente, è certa: se son rose, fioriranno. Non è così?

