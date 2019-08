Guess My Age: data di inizio e tutti gli ospiti della nuova edizione

Ospiti Guess My Age: tutti i VIP che cercheranno di aiutare i concorrenti a vincere nel programma di successo di TV8 di Enrico Papi. Quando inizia e cosa sapere sul gioco.

Sta per cominciare finalmente una nuova stagione di uno dei programmi televisivi più amati in assoluto dal pubblico a casa tra i quiz in pre-serata che ha un po’ cambiato lo stile classico di questo programma, soprattutto grazie al ilarità e al sorriso di Enrico Papi che ha saputo conquistare il pubblico. Stiamo parlando di Guess My Age Indovina l’età che sta per tornare con 10 nuove puntate da lunedì 2 settembre fino al venerdì per tutte le settimana alle 8:30 su tv8. Siete pronti? Scopriamo insieme gli ospiti e il regolamento di quest’anno.

Ospiti Guess My Age: chi arriverà nello studio di Enrico Papi?

Al via quindi la nuova stagione del programma fortunato di Enrico Papi in cui bisogna indovinare l’età di sette sconosciuti, questa il regolamento del gioco. Il concorrente di Guess My Age dovrà difendere un montepremi che parte da €100000. Ma chi li aiuterà? Tra gli ospiti di eccezione che potranno aiutare concorrenti a indovinare troveremo Paola Caruso, Costanza Caracciolo, Massimo Ciavarro, Eleonora Giorgi, Francesco Monte, Paolo Fox, Matteo Bobby, Mara Sangiorgio, Davide Camicioli e Enrica Bonaccorti.

Guess My Age: regolamento e come si gioca

Come sempre il programma prevede appunto che il concorrente devi indovinare l’età di 7 sconosciuti a disposizione a 6 indizi che sono la canzone il vip il ricordo la cronaca lo spettacolo lo zoom e grazie a questi indizi dovrebbe essere più facile capire Più o meno l’età dello sconosciuto la copia di concorrenti che indovina l’età precisa può aggiudicarsi un extra bonus di €5 Altrimenti quello che si giocherà al premio finale sarà tutto gestito nella sfida finale

Fonte immagini Ufficio Stampa