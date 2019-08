Come vedere Juventus Napoli in diretta streaming oggi, 31 agosto

Si gioca questa sera la partita Juve Napoli in diretta su Sky alle 20.45: il Campionato inizia col botto! Ecco come seguire il match in diretta.

C’è fermento in Italia per la partita di campionato Juventus Napoli in questa seconda giornata di Serie A. Il calendario delle partite di calcio del Campionato di Calcio 2019-2020 sta già regalando delle gioie e il duello che ha contrassegnato la lotta allo scudetto tra Juve e Napoli sta già per dare il via ad una serata pazzesca. Dopo aver vinto entrambe contro il Parma adesso Juve e Napoli si trovano a scontrarsi e la partita è in programma per questa sera, sabato 31 agosto all’Allianz Stadium di Torino alle 20:45.

Come seguire Juve Napoli in streaming

Come seguire la partita Juve Napoli in diretta o in streaming? Se avete Sky ovviamente potrete seguire la partita in diretta TV mentre in streaming potrete seguire tutta la partita su Sky Go. Ovviamente se non avete a disposizione questi due canali per guardare Juve Napoli in diretta questa sera, per vedere la partita in streaming sapete benissimo che esistono molti siti online pirata che vi permettono di vedere, male e con pessima qualità i momenti salienti della gara. Ovviamente non è quello che vi consigliamo anche perché ci sono dei pacchetti super convenienti per assistere alle partite di campionato da poter acquistare e godere quindi di tutte le partite del campionato in tranquillità senza appunto dare spazio a siti pirati.

Formazioni Juve Napoli oggi 31 agosto 2019

Per quanto riguarda le formazioni pare che la Juve sarà schierata col 4-3-3 mentre il Napoli dovrebbe vedere Ghoulam al posto di Mario Rui in una formazione 4-2-3-1 con Maksimovic, Koulibaly, Zielinski, Callejon, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens. Nella Juve invece vedremo Bonucci, Ronaldo, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, De Sciglio e Khedira.

