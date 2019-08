Melissa Satta, look ‘bollente’ alla Mostra del Cinema di Venezia: sotto la giacca niente, l’incidente hot è dietro l’angolo per l’ex velina.

È cosiderata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. E Melissa Satta lo ha confermato anche a Venezia. Tra le star approdate sul red carpet in occasione della 76esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema, c’è stata anche lei, lady Boateng. E non è passata di certo inosservata. Un look mozzafiato, quello scelto dall’ex velina per l’evento. Un tailleur nero dal taglio maschile…ma con un particolare che ha letteralmente infiammato la passerella. Sotto la giacca, Melissa non indossa che l’intimo color carne. Si vede ‘tutto’. Diamo un’occhiata all’outfit ‘bollente’ della Satta.

Melissa Satta è davvero splendente sul tappeto rosso di Venezia. Di bellezze ne sono passate tante in questi giorni al Lido, ma la Satta ha saputo farsi notare. Eccome. Il completo nero dal taglio maschile ha conquistato tutti. Elegante ma allo stesso tempo sensuale, Melissa indossa una giacca dalla scollo molto profondo. Ma il dettaglio hot è che sotto la giacca, niente maglia per la bellissima moglie di Kevin Boateng. Date un’occhiata:

Un look sbalorditivo, che mette in risalto la straordinaria bellezza di Melissa. Che per l’occasione decide di legare i capelli, lasciando i bella vista anche gli orecchini pendenti. Un look che non è passato di certo inosservato. E anche se non sono mancate critiche su Instagram per lo stile definito da alcuni followers ‘poco fine e femminile’, Melissa e il suo smoking hanno catturato l’attenzione sul red carpet. Con una sfilata degna di una vera diva. Fortunato Kevin Boateng, che da poco è ufficialmente tornato insieme alla sua bellissima moglie.