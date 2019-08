Stasera in TV, Serie A: 31 Agosto, tutto sugli anticipi della 2a giornata di campionato. Dopo Milan-Brescia, il big-match tra Juve e Napoli

Torna in campo la Serie A con la seconda giornata di campionato. Dopo la sfida tra Bologna e Spal di ieri sera, che si è chiusa con il gol allo scadere di Soriano e ha decretato la vittorio dei rossoblù, in campo oggi Milan-Brescia, in diretta ora su DAZN, e il big Match Juve-Napoli in programma questa sera alle 20:45. La gara di Torino sarà trasmessa da Sky, ma seguiamo gli ultimi aggiornamenti sull’incontro super atteso che ha già infiammato i tifosi.

Mentre il Milan affronta il Brescia in uno San Siro gemellato, cresce l’attesa per il match più seguito dell’anno: in questa seconda giornata di campionato torneranno ad affrontarsi Juve e Napoli sul terreno dell’Allianz Stadium. Grossi assenti della gara Maurizio Sarri, che sarà in un box fuori dall’area di gioco e Giorgio Chiellini, reduce dalla lesione del legamento crociato durante la rifinitura di ieri. A sostituire il capitano bianconero ci sarà De Ligt, mentre il Napoli vedrà già in panchina uno dei suoi ultimi acquisti, Lozano. La Juve sarà in campo col 4-3-3, Szczesny tra i pali, De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro sulla linea di difesa; Khedira, Pjanic e Matuidi a centrocampo e Douglas Costa e Higuain insieme a Cristiano Ronaldo. Napoli in gara con 4-2-3-1, così composto: in porta si conferma Meret; Maksimovic, Manolas e Koulibaly i confermati, col dubbio tra Mario Rui e Ghoulam; Allan e Zielinski centrali di centrocampo con Callejon e Fabian Ruiz e Insigne e Mertens ad alternarsi come prima punta. Appuntamento alle 20:45 su Sky per tutti gli abbonati, che potranno seguirla dal grande schermo (canale 202 e 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) o in streaming tramite SkyGo.