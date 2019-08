Uomini e Donne, Tina Cipollari: spunta una foto di qualche anno fa, la vulcanica opinionista è irriconoscibile. Diamo un’occhiata.

Ormai ci siamo. Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne. Nuovi tronisti, nuovi amori, ma sempre loro. Gianni Sperti e Tina Cipollari, l’amatissima coppia di opiionisti che ogni giorno diverte il pubblico con siparietti e gag uniche. Ma è proprio della biondissima Tina che vogliamo parlare oggi. L’ex moglie di Kikò Nalli ha appena pubblicato sul suo profilo di Instagram alcune immagini davvero curiose. Sono dei video risalenti a puntate vecchie di Uomini e Donne. Tutti hanno notato la ‘trasformazione’ dell’opinionista nel tempo. Tina è quasi irriconoscibile. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Tina Cipollari irriconoscibile nella foto di qualche anno fa: che trasformazione!

Tina Cipollari è più carica che mai per una nuova stagione di Uomini e Donne. La vamp più famosa della tv sarà anche quest’anno al fianco dei tronisti, per commentare e intrattenere il pubblico durante le puntate. E proprio la nostalgia di Uomini e Donne avrà spinto la bellissima Tina a postare alcuni video nelle sue Instagram Stories. Nelle immagini compare lei, nello studio della De Filippi, ma attenzione: risalgono al 2001! Siete curiosi di vedere com’era Tina ben 18 anni fa? E allora guardate con i vostri occhi:

Tina in versione vamp nell’anno 2001! Chi la ricordava? A quei tempi Tina corteggiava il tronista Roberto. E nel video in questione, la Cipollari si lascia andare in un ballo sensuale. Col suo immancabile boa di piume! Che dire, il tempo è passato per la Cipollari, ma la sua bellezza e simpatia sono rimaste immutate. Appuntamento al 9 settembre per rivedere finalmente in tv l’opinionista più amata di sempre!