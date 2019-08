Valentina Vignali ‘da censura’: lato B in primo piano, lo scatto hot dell’ex gieffina fa impazzire Instagram. Scopriamolo insieme.

È stata una dei protagonisti principali dell’ultima edizione del Grande Fratello. Bella ma soprattutto simpatica e senza peli sulla lingua, Valentina Vignali è una vera star sui social. La cestista e influencer conquista tutti col suo carattere spontaneo e fuori dagli schemi. Doti rare nel mondo delle influecer. Ma, diciamolo, è anche il fisico giunonico della Vignali ad attirare l’attenzione dei fan. Come è accaduto con uno scatto postato poche ora fa dall’ex gieffina. Uno scatto in cui è in primo piano il suo notevolissimo lato B. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Valentina Vignali ‘da censura’: mostra il lato B su Instagram e fa impazzire tutti

“Uno dei pochi non rifatti e siliconati”, è così che spesso viene definito il notevole lato B di Valentina Vignali, concorrente dell’ultimo Grande Fratello. Vulcanica e senza filrti, l’influencer sa sempre come attirare l’attenzione su di sè. E con questa foto postata sul suo Instagram ci è riuscita senza ombra di dubbio. Guardare per credere:

La Vignali ha conquistato tutti con questa foto decisamente ‘hot’. Il costume che indossa è davvero bellissimo e particolare. Ma gli occhi di tutti non sono certo caduti sulle frange…Il lato B di Valentina ha ricevuto migliaia di like e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento. In molti sottolineano la naturalezza della Vignali, in un mondo in cui tutte ricorrono alla chirurgia. Che dire, non possiamo non unirci ai complimenti. La ‘Vignalona’ non sbaglia un colpo.