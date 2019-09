Al Bano e Romina insuperabili: la conferma appena arrivata toglie ogni dubbio. Numeri indescrivibili per la coppia più amata della musica

Sta per ripartire una nuova stagione televisiva e la Rai ha fatto la scelta giusta per salutare quella invece appena passata. Nella serata di ieri, sabato 31 Agosto, la principale sfida di ascolti è stata tra Rai1 e Canale 5, ma a vincere è stata la super puntata di Techetechetè dedicata completamente ad Al Bano Carrisi e Romina Power. La loro storia, la carriera condivisa e quelle emozioni che da sempre hanno saputo regalare al pubblico, sono state rivissute al massimo nella serata di ieri. Ma vediamo come sono andati gli ascolti.

Al Bano e Romina, la risposta dei fan è incredibile: che numeri con Techetechetè

Serata di ricordi quella mandata di onda dalla Rai, con protagonisti Al Bano e Romina. La coppia che per anni ha fatto sognare migliaia di fan, è stata ricordata nei particolari della puntata di Techetechetè trasmessa da Rai1, che ha raccolto davanti alla tv 2.649.000 spettatori pari al 14.6% di share. Unica rivale della Rai, è stata Canale 5, con uno speciale completamente dedicato a Laura Pausini. Sfida a colpi di musica, che ha sbaragliato il resto della concorrenza. Su Canale 5 è confluito un pubblico abbastanza numeroso, di 1.066.000 spettatori pari al 6.8% di share. Numeri più bassi quelli raccolti dalle altre emittenti: su Rai2 Bello, Perfetto, Killer ha raggiunto 1.026.000 spettatori, facendo il 5.7% di share. Italia 1 ha trasmesso in prima serata Tarzan, raggiungendo il 5.8% con 1.018.000 spettatori. McFarland, USA trasmesso da da Rai3 è stato seguito da 1.090.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Rete4 la celebre serie Una Vita ha portato davanti allo schermo 941.000 spettatori, raggiungendo il 5.8% di share. Numeri più bassi per LA7, TV8 e Nove, che rispettivamente hanno fatto 2.9%, 2.8% e 1.8% di share.

