Chi è Andrea Ippoliti Temptation Island: età, Instagram e il rapporto con Nathaly Caldonazzo con cui partecipa al reality delle tentazioni

Temptation island Vip è ormai alle porte. Sale l’attesa per la seconda edizione del programma, che quest’anno vedrà alla conduzione l’esuberante Alessia Marcuzzi, pronta ad accompagnare le sei coppie protagoniste nel loro personale viaggio nei sentimenti. Ma chi sono le coppie che prenderanno parte al programma? Tra queste ci sono Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Conosciamo meglio qualche dettaglio in più su Andrea Ippoliti ma soprattutto un’indiscrezione sul loro rapporto.

Andrea Ippoliti partecipa a Temptation Island insieme a Nathalie Caldonazzo, e della sua biografia si sa davvero poco. Anzi, a dire il vero nulla. Non è un personaggio dello spettacolo ed è apparso pochissimo in pubblico in compagnia di Nathaly.

Anche il suo profilo Instagram non rivela alcun particolare sulla vita privata e professionale di Andrea.

Quello che emerge è il ritratto di un uomo riservato ma anche piuttosto elegante e soprattutto con un bellissimo fisico, considerata la sua età.

Della storia con Nathalie Caldonazzo, sappiamo che è iniziata nel 2016. La Caldonazzo ha avuto una figlia, Mia, dal suo ex compagno, Riccardo Sangiuliano, ed è anche famosa per essere stata fidanzata con Massimo Troisi fino alla sua morte. Non si sa moltissimo del suo rapporto con la Caldonazzo, ma ricordiamo che quest’ultima aveva fatto un dolcissimo ritratto di lui durante la sua esperienza all’ Isola dei Famosi, dove dichiarò di sentire tantissimo la sua mancanza.

Però, nel video di presentazione ufficiale sul profilo Instagram di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, a sorpresa, compare solo la donna. La coppia non ha girato il video di presentazione insieme. Ecco come ha motivato Andrea il perchè di questa decisione:

“Abbiamo discusso e sono tre giorni che non ci parliamo. Per questo io sono a casa mia. Questo non vuol dire che ci siamo lasciati, ma ci sono dei problemi da risolvere“.

La Caldonazzo ha ammesso di nutrire una grande speranza nei confronti di questa nuova esperienza:

“Mi auguro che Temptation Island serva a tutte e due per capire se alla fine di tutto possiamo tornare a vivere insieme con altri presupposti e altre dinamiche, oppure… lo scopriremo“.

Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti usciranno insieme da Temptation Island Vip?